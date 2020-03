Loredana Wollny: Pikante Liebes-Enthüllung um die 16-Jährige!

Reddit this

Oh, là, là! Bei Loredana Wollny ist aktuell ganz schön viel los...

Na darüber wird Mama wohl gar nicht erfreut sein! Dass die Power-Frau stets mit Argusaugen ihre Schützlinge im Blick hat, ist definitiv nichts Neues. Bei muss sie nun jedoch ganz besonders hingucken...

Loredana Wollny teilt neues Bild von sich

Via " " postet Loredana Wollny nun ein Foto von sich, auf dem sie dabei zu sehen ist, wie sie vor einem Spiegel posiert. Eigentlich kein ungewöhnlicher Schnappschuss. Schließlich teilt Loredana regelmäßig Updates aus ihrem Alltag. Ihr jüngster Post sorgt nun jedoch scheinbar für besonders viel Aufmerksamkeit. Doch damit nicht genug! Vor allem Loredanas männliche Fans zeigen sich sichtlich begeistert von der Wollny-Tochter. Was wohl Mama Silvia dazu sagt?

Loredana Wollny wird mit Komplimenten überschüttet

Wie unter Loredanas Post deutlich wird, lässt sie mit ihrem Foto vor allem die Herzen ihrer männlichen Fans höher schlagen. So kommentieren diese: "Du guckst gar deine Nachrichten nach. Finde ich echt schade! Ich dachte, wir können uns mal unterhalten", "Ich bin Single" sowie "Hübsche". Was Loredana von diesen Nachrichten hält, ist nicht bekannt. Bis jetzt gab sie dazu jedenfalls noch kein Statement ab. Wir können also weiterhin gespannt sein...

