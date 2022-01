Loredana Wollny: Schlimm, was sie jetzt ertragen muss!

"Ich hab mir das zwei mal bestellt! Das bringt gar nichts oder ich hab das falsch angewendet", Ich glaube nicht, dass das gesund sein soll und was bringen soll" sowie "Ich bevorzuge gesunde Ernährung. Man kann mal eine Mahlzeit durch einen Shake ersetzen, aber dann muss es auch gut sein", sind nur einige der Negativ-Kommentare, die sich unter dem Post von Loredana finden lassen! Autsch! Harte Worte, die an der Wollny-Tochter sicherlich nicht spurlos vorüber gehen! Bleibt somit eigentlich nur zu hoffen, dass sie sich die Anfeindungen nicht all zu sehr zu Herzen nimmt! Widersacher gibt es schließlich immer...