Loredana Wollny: Schockierendes Geständnis von der 15-Jährigen!

hatte es in ihrem Leben nicht immer einfach. Seit der Trennung ihrer Eltern ist das Verhältnis zu ihrem Vater Dieter stark beschädigt. Erst kürzlich offenbarte sie: "Ich wünschte, Harald wäre mein Papi geworden." Doch das ist nicht das Einzige, womit die 15-Jährige zu kämpfen hat...

Loredana Wollny macht Mobbing-Geständnis

Auch in der Schule hatte das jüngste Wollny-Kind ihre Probleme. Das berichtet sie in ihrer -Story. "Wurdest du früher gemobbt? Wenn ja, tut mir leid für dich", will ein Fan wissen. Loredanas traurige Antwort: "Ja, aber darauf habe ich nie wirklich was gegeben." Doch das ist nicht die ganze Wahrheit...

Loredana Wollny wurde in der Schule gemobbt Foto: Instagram/ loredanawollny2542

Loredana Wollny: Traurige Trennung von ihrem Freund?

So schlecht ging es Loredana Wollny wirklich

Mama Silvia verriet vergangenes Jahr im "Promi "-Container, wie sehr ihre Tochter unter den Mobbing-Attacken litt. "Weißt du, was wir für ein Jahr hinter uns haben? Das Kind ist zu einem Platz eingeladen worden, an dem es sich umbringen sollte", erzählte die besorgte Elffach-Mama. Sie soll sogar angefangen haben, sich selbst zu verletzen. Mittlerweile geht es Loredana aber glücklicherweise wieder besser.

Ist Loredana etwa schwanger? Das verdächtige Foto seht ihr im Video: