Loredana Wollny: Schwanger mit 16? Bauch-Bild sorgt für Aufruhr!

Mama Silvia ist von den sexy Klamotten ihrer Tochter übrigens wenig angetan. In der aktuellen Folge von "Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie" knallt es deswegen gewaltig. "Das Outfit, was Loredana anhatte, um sich mit Rocco zu treffen, ging gar nicht. Das war viel zu freizügig", schimpft die Elffach-Mama. "So kann ich das Kind nicht auf die Straße lassen. Ich möchte doch nur die schützende Hand über sie halten. Auch wenn sie jetzt sauer auf mich ist..." Mal sehen, ob sich Loredana ihre Worte in Zukunft zu Herzen nehmen wird...

Die nächsten beiden Folgen von "Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie " könnt ihr HIER bereits jetzt bei TVNOW streamen. *

Ist Sarafina endlich schwanger? Mehr dazu erfahrt ihr im Video: