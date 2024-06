Loredana Wollny: "Sie hat keine Tochter!" Harte Worte gegen Schwester Calantha

Das sind nicht die einzigen Vorwürfe gegen ihre eigene Familie. Auch Silvia bekommt ihr Fett weg. "Wie kann ein Mensch so sein? Über mein ADHS sprach man so, als würde ich deswegen alles öffentlich machen. Nein, ich tat es, weil meine Mutter mir nicht zugehört!", ätzte Calantha. Sie hat genug von der öffentlichen Schlammschlacht und will ihren Instagram-Account offline nehmen. Eine Versöhnung ist aber trotzdem in weiter Ferne. "Kein Kontakt mehr zur Familie. Das bleibt auch so."

Silvia Wollny ist bereits mehrfache Großmutter. Hier im Video seht ihr all ihre Enkelkinder auf einen Blick: