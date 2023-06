Loredana Wollny: Sorge um Aurelio! Ihr Sohn ist verschwunden

Statt Bilder mit Aurelio postet Loredana nur noch Werbekooperationen. Die Fans sind in großer Sorge. Warum zeigt die junge Mutter ihren Liebling nicht mehr? Bei einer Fragerunde auf Instagram hakte ein Follower jetzt nach: "Warum machst du so wenige Storys mit Aurelio?" Die Erklärung ist eigentlich ganz simpel. "Habe momentan ein paar Probleme mit meinem Handy. Nehme manchmal Storys auf und kann tagelang nicht posten", so die 19-Jährige.