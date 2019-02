Loredana Wollny: Süße Liebes-News! Ist ER ihr Neuer?

Es wird nicht ruhig bei den Wollnys! Erst kürzlich verkündeten Sarafina Wollny und ihr Peter, dass sie den nächsten Schritt wagen und sich das Jawort geben wollen. Nun die nächste Liebes- …

Calantha Wollny: Große Sorge um ihr Baby!

Zeigt Loredana Wollny hier ihren Freund?

Via " " postet nun ein Foto von sich, welches sie mit einem süßen Boy an ihrer Seite zeigt. Ihr männlicher Begleiter schmiegt sich dabei liebevoll an ihre Schulter, während Loredana verschmitzt in die Kamera guckt. Gekrönt wird der Post von zwei "Emoji"-Herzen. Das bei ihren Fans dabei vor allem eine Frage im Vordergrund steht, ist klar: Ist das Loredanas Freund?

Loredanas Fans sind aus dem Häuschen

Obwohl sich Loredanas Anhänger sicherlich eine neue Liebe für den Wollny-Spross gewünscht hätten, scheint es sich bei ihrem Begleiter lediglich um einen Freund zu handeln. So kommentiert die Tochter von : "Unzertrennliche Freundschaft!" Wie schade! Ob uns Loredana dieses Jahr dennoch mit einem Mann an ihrer Seite überraschen wird? Wir können gespannt sein...