Loredana Wollny: Süßes Baby-Update

Ob Loredanas Familie bald noch größer wird? Erst kürzlich wurde in den sozialen Netzwerken spekuliert, ob die 19-Jährige schon wieder schwanger ist. "Ich würde ja behaupten, da ist ein Geschwisterchen unterwegs, oder interpretiere ich das falsch?" und "Herzlichen Glückwunsch zur erneuten Schwangerschaft", schrieben die Fans in der Kommentarspalte. Doch wenig später nahm Loredana den Wind aus den Segeln und stellte klar: "Ich bin nicht schwanger!" Momentan wollen sie, ihr Verlobter Servet und Söhnchen Aurelio erstmal das Familienglück zu dritt in vollen Zügen genießen.