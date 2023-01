Loredana Wollny und der Babyname: Mama Silvia bricht ihr Schweigen

Während Loredana schweigt, plaudert Mama Silvia plötzlich drauf los. Bei Instagram wird sie nach dem Babynamen gefragt. Sie antwortet mit einem Augenzwinkern: "Sind uns noch nicht einig, entweder Otto oder Miralda."

Auch die 57-Jährige hält sich an Loredanas Entscheidung und will den Namen des Babys nicht verraten. Genauso wenig das Geschlecht. Und so müssen die Fans weiter rätseln...

