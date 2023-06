Loredana Wollny: XXL-Tattoos! Die 19-Jährige zeigt alles im knappen Rock

In ihrer Instagram-Story ließ Loredana die Fans an ihrer Beauty-Routine teilhaben. Im kurzen Rock legte sie sich Make up auf und stylte ihre Haare. Doch den Fans stach vor allem ein Detail ins Auge. Auf ihren Oberschenkel prangen zwei neue Tattoos. Auf ihrem einen Bein ist der Name ihres Sohnes Aurelio zu erkennen, auf dem anderen ließ sie sich eine Widmung für ihre Neffen Emory und Casey stechen.