Loredana Wollny: Zuckersüße News nach Liebes-Outing!

Wie schön! Seit Wochen halten sich die Gerüchte, dass Loredana Wollny ein neuen Freund an ihrer Seite hat. Bestätigt wurde dies von ihr jedoch nicht - bis jetzt!

Loredana Wollny sorgt für Wirbel

Via teilte in der letzten Zeit immer wieder Bilder von sich, die bei ihren Fans für ordentlich Wirbel sorgten. Der Grund: Loredana zeigte sich auf den Schnappschüssen regelmäßig mit einem unbekannten Boy an ihrer Seite. Ihre Community geriet daraufhin sofort ins Rätseln und fragte sich, ob Loredana und ihre männliche Begleitung ein Paar sind? Doch während sich die Tochter von zu den Liebes-Spekulationen stets bedeckt hielt, packt sie nun mit der Wahrheit aus...

Loredana Wollny macht es offiziell

Wie Loredana nun berichtet, heißt der Boy an ihrer Seite Rocco und die beiden kennen sich bereits seit einem Jahr. Wie der Wollny-Spross in seiner Instagram Story weiter verrät, haben sich die beiden an einem See kennen und lieben gelernt. Wann es zwischen ihnen jedoch endgültig gefunkt hat, wollte Loredana nicht verraten. Aber immerhin können sich ihre Fans jetzt sicher sein, dass Loredana Wollny ihr Herz definitiv verschenkt hat. So ist auch unter einem Pärchenfoto der beiden zu lesen: "Es gibt keinen Menschen auf der Welt, der mein Herz so schlagen lässt, wie du es kannst."

