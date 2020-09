Lothar Matthäus: Baby-Glück!

Und nicht nur die Eltern sind super happy. Auch Opa kommt aus dem Strahlen gar nicht mehr raus.

"Ich bin glücklich, Opa zu sein und dass alle gesund sind. Ich bin sehr stolz auf Alisa und Dominik, sie machen das wirklich toll. Ich bin jetzt in einem Alter, in dem ich Opa sein darf – und das sehr gerne bin", schwärmt er im Gespräch mit "Bunte". Der Ex-Kicker ist in diesem Jahr 59 Jahre alt geworden. Seinen 60. Geburtstag kann er also schon mit seinem Enkelkind feiern.

Ob er mal wie der Opa ein großer Sportler wird? Man darf gespannt sein.

