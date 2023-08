Lotto-Chico: Schmerzhafte Enthüllung über den Millionär! "Das tut weh"

Autsch! Lotto-Chico ließ sich am Wochenende ein mysteriöses Tattoo stechen. "Das tut weh, Mann…", stöhnt er in einem Video aus dem Tattoostudio, das er wenig später auf Instagram veröffentlichte. Nach 90 schmerzhaften Minuten ziert jetzt eine lange Linie mit einem Knick seinen Arm. Die Fans rätseln: Was hat das Tattoo zu bedeuten?