Louis Tomlinson: Schwester stirbt an Herzinfarkt - mit 18!

Félicité Tomlinson hatte so viele Pläne. Sie hatte über 1 Million -Follower - und stand kurz davor auch als Model durchzustarten. Jetzt ist sie tot.

Herzinfarkt mit 18

Am Mittwoch wurde Félicité leblos in ihrer Wohnung in London gefunden. Laut der britischen "The Sun" hatte sie einen Herzinfarkt. Der Notarzt wurde sofort alarmiert. Doch für die 18-Jährige kam jede Hilfe zu spät. Noch vor Ort wurde sie für tot erklärt.

"TMZ" berichtet, dass sie vorher nie Herzbeschwerden hatte. Drogenmissbrauch schließt die Polizei derzeit aus. Eine Obduktion soll die genaue Todesursache klären.

Zwei Schicksalsschläge in drei Jahren

Louis ist am Boden zerstört, sagte all seine Termine ab. Er und seine Schwester hatten ein extrem gutes Verhältnis. "Félicité war sehr liebenswürdig. Louis und ihre ganze Familie waren vernarrt in sie", erzählte ein Freund der Familie "The Sun". "Sie hatte sehr viele Freunde und war eine glückliche und positive Person."

Schon 2016 musste der 27-Jährige einen schweren Schicksalsschlag verkraften. Seine Mutter starb im Alter von nur 43 Jahren an Leukämie.