Louis Zorich: Der Schauspieler ist tot!

Louis Zorich ist tot. Der Schauspieler ist im Alter von 93 Jahren gestorben. Vor allem durch die Serie „Mad About You“ wurde er einem breiten Publikum bekannt.

Er hat in zahlreichen Produktionen für Film, Serien und am Theater mitgespielt. Er wurde in Chicago geboren und stand 1960 für „Becket“ erstmals vor der Kamera. Erstmals für einen Tony wurde er für seine Rolle in „Hadrian VII“ nominiert. Zu seinen bekanntesten Rollen gehört die Serie „Verrückt nach dir“, wo er Burt Buchmann, den Vater von Paul Buchmann, verkörperte.

In Filmen wie „The Muppets Take Manhattan“, „Anatevka“ oder „Dirty Rotten Scoundrels“ war er ebenfalls zu sehen. Louis Zorich war seit 1962 mit Olympia Dukakis verheiratet – sie selbst war auch Schauspielerin und erhielt 1987 den Oscar als Beste Nebendarstellerin in "Mondsüchtig". Er wurde 93 Jahre alt und ist in New York gestorben, wie „The Hollywood Reporter“ schreibt.