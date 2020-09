"Love Island"-Aurelia: Bitteres Liebes-Drama! Henrik hat sie betrogen

Ein Schock für alle Islander! Chiara brach sogar in Tränen aus. Doch Aurelia war vor allem eins: wütend! "Das kannst du dir sonst wo hinschieben! Ekelhaft so was. Ich will gar nichts hören. Ich bin loyal gewesen. Alles was zwischen uns war, war eine reine Lüge von dir. Auf so eine Scheiße habe ich keinen Bock. Mit Gefühlen spielt man nicht", schimpfte sie. Aurelia wollte die Villa sofort verlassen. Ob sie nach dem Eklat wirklich ihre Koffer packt? Das zeigt sich heute Abend um 20:15 Uhr bei RTLzwei...

Auch Elena Miras hatte Sex auf "Love Island"! Die heißen Aufnahmen seht ihr im Video: