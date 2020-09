Love Island: Aurelia steigt freiwillig aus!

Die Vorschau zur nächsten Folge endete mit einem fiesen Cliffhänger. "Ich hoffe einfach, dass dieses ganze Drama am Ende einen Sinn hat. Deswegen...", sagte Aurelia, bevor ihr das Wort abgeschnitten wurde. Wirft sie etwa wirklich das Handtuch? Ja! Das gibt jetzt Sender RTLzwei bekannt. "Mir ist klar, ich kann an niemanden hier mein Herz vergeben, weil ich nicht so fühle", erklärt Aurelia ihre Entscheidung. "Ich will niemanden wählen, nur um hierzubleiben. Ich bin hier, um die Liebe zu finden."