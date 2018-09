Love Island-Babak: Unfall-Schock!

Neuzugang Babak sorgte gestern für den Schock-Moment des Abends! Plötzlich krümmte er sich vor Schmerzen auf dem Badezimmerboden - und erlitt sogar einen Schwächeanfall. "Kann einer stabile Seitenlage? Ich meine das jetzt ernst!", schrie Marcellino seine Konkurrenten panisch an. Was war passiert?

Filmreifer Unfall von Babak

Alles halb so wild! Adnir tat nur Kumpel Victor einen Gefallen - und lieferte dafür eine "oscarreife" Schauspielperformance ab. Victor bat seine Konkurrenten nämlich seine Herzdame Joana abzulenken, damit er draußen ein Picknick vorbereiten konnte. Der Plan funktionierte! Als Joana plötzlich den Garten betrat, war sie völlig überrascht. "Wie süüüß!", kreischte sie immer wieder. Während Victor seiner Herzdame Sekt einschenkte, säuselte er: "Das ist ein Zaubergetränk. Damit du dich noch mehr in mich verliebst." Und als er dann noch seine Gitarre auspacket und "You're Beautiful" von trällerte, spielten die Schmetterlinge in Joanas Bauch endgültig verrückt. "Ich habe noch nie jemanden mit diesem Charakter kennengelernt. So gut und so warmherzig!", stellte sie fest. Danach kam es zu einem romantischen Kuss...

Natascha hat Liebeskummer

Während Joana und Natascha auf Wolke 7 schwebten, litt Natascha unter der Trennung von Tobi. Dass sein Ex gleich mit Erzfeindin Janina auf Tuchfühlung ging, machte ihr ziemlich zu schaffen. Immer wieder kullerten bei der Ex-"GNTM"-Kandidatin die Tränen. Tracy und Babak versuchten sie zu trösten - vergeblich! Doch auch an Tobi ging die Situation nicht spurlos vorbei. "Man hat zusammen in einem Bett geschlafen seit Tag 1. Jetzt ist es anders. Das ist auf jeden Fall ein komisches Gefühl", vertraute er Kumpel Marcellino im Einzelgespräch an. Ob es doch noch zum Liebescomeback zwischen Natascha und Tobi kommt?

