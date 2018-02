Love Island-Blondie Chethrin: Bachelor Daniel passt perfekt!

Na läuft da wirklich was? Die Gerüchte um den diesjährigen Bachelor Daniel und die Love-Island-Blondine Chethrin brechen nicht ab. Eine Freundin der 25-Jährigen ist sich sicher, dass zwischen den beiden mehr läuft, als nur ein heißer Flirt - und dass Daniel nur aufgrund seines Vertrages mit RTL diese heimliche Liebelei nicht öffentlich macht.

Anstatt diese Spekulationen zu dementieren, werden sie von Chethrin nun sogar noch bestätigt, als diese in einem "Promiflash"-Interview ihren Traummann beschreibt: "Mein Traum-Bachelor müsste aussehen wie Ben Affleck (45). Also groß, dunkle Haare, gut gebaut, schönes Lächeln, schöne Zähne: Ja, das ist so mein Typ Mann!"

Das klingt nicht nur nach Hollywood Beau Ben Affleck, sondern auch ziemlich stark nach Bachelor Daniel. Dass Chethrin große Sympathie für den diesjährigen Rosenkavalier hegt, gab sie schon in früheren Interviews zu, in denen sie erzählte, dass sie es als Bachelor ähnlich anstellen würde - und knutschen würde, was das Zeug hielt.

Na, vielleicht haben die beiden ja noch mehr Gemeinsamkeiten - wie zum Beispiel eine gemeinsame Beziehung...