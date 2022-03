"Love Island"-Bocc: Mundgeruch-Gate! Er ließ sie einfach sitzen

InTouch: Könntest du dir vorstellen in der Villa Sex zu haben, wenn die Richtige dabei ist? Wie weit würdest du gehen?

Bocc: Also Küssen und Kuscheln ist alles schön, kann man alles machen, werde ich auch hoffentlich machen. Aber Sex ist halt immer so eine Sache, ich will nicht, dass meine Familie, mein kleiner Bruder, meine Schwester, meine Mama auf der Straße angesprochen werden und gesagt wird, "Eyyyyy, der Bocc, hat der nicht das und das vor der Kamera gemacht?". Das will ich halt vermeiden.

IT: Und hast du ein witziges/verrücktes/schlimmes Dating-Erlebnis?

B: Schlimm, ja. Ich habe mich mit einer Frau getroffen, wir haben uns zum Essen verabredet und war alles schön und gut, hatten Smalltalk, haben uns näher kennengelernt. Nach dem essen haben wir uns dann bei mir verabredet, sind zu mir gefahren, haben dann das übliche Netflix&Chill gemacht. Ja, dann hat sie mich halt angeguckt, nicht von der Tischreichweite, sondern von näherer Reichweite, also sie neben mir lag. Da habe ich halt gemerkt, was für einen Mundgeruch sie hatte… In dem Moment war ich so überfordert, ich hab gesagt "Nee, meine Jungs… Ich muss meinen Jungs helfen, ich muss los". Ich habe das ganz schnell gecuttet.