Love Island: Der erste Auszug steht an!

Liebe, Sex und Spaß – das ist das Motto bei „ “. In den vergangenen Folgen gab es schon viele Flirts, aber auch die Emotionen sind bei einigen Kandidaten hochgekocht.

Welche Kandidatin muss die Insel verlassen?

Till Adam hat bei „Love Island“ die Qual der Wahl – er muss sich zwischen zwei Girls entscheiden. Zur Auswahl stehen Sabrina oder Neuzugang Sabi. Während eine Kandidatin bleiben darf, muss die andere die Villa verlassen.

So lauten nun mal die Regeln, denn auf der Insel kann man nur als Paar bestehen. Sobald ein Kandidat keinen Partner mehr hat, muss er „Love Island“ verlassen. Till ist mit den Nerven völlig am Ende, denn er weiß nicht, für wen er sich entscheiden soll. Immerhin hatte er mit Sabi ein längeres Gespräch – zu Sabrina hatte er bisher noch nicht ganz so viel Kontakt. Welches Girl muss die Heimreise antreten? Das zeigt II heute um 23:10 Uhr bei „Love Island“.