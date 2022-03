"Love Island": Diese geheimen Szenen werden nie ausgestrahlt!

Bevor die Kandidaten in die Villa dürfen, müssen sie zuerst in eine dreiwöchige Quarantäne - und das ohne Handy! Damit die Teilnehmer aber nicht ganz einsam sind, wird ihnen eine Begleitung an die Seite gestellt. "Mit mir hat eine weibliche Begleitung in der Finca gelebt. Sie ist eine Studentin, die sich dadurch ihr Studium finanziert. Wenn wir uns nicht verstanden hätten, wäre es die Hölle geworden. Zum Glück harmonierten wir gut und sind inzwischen gute Freundinnen", erzählt Greta in der "Bild"-Zeitung.