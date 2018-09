Love Island: Gab es bereits den ersten Insel-Sex?

Oh, là, là! Es wird wieder heiß bei "Love Island". Seit gestern Abend sind die liebes-hungrigen Singles dabei zu sehen, wie sie ihre großes Liebe finden wollen. Was in den kommenden Wochen auf sie zukommen wird, ist ungewiss. Doch wie weit würden die Kandidaten gehen und gab es schon jetzt den ersten Sex?

Erst in der letzten " "-Staffel konnte beobachtet werden, wie die Singles nichts ausließen, um auf ihre Kosten zu kommen. Dabei wurde nicht nur geflirtet was das Zeug hält, auch intime Bettgeschichten gehörten zum "Love Island"-Single-Alltag mit dazu. Doch wie sieht es in der aktuellen Staffel aus? Gehen die Kandidaten wieder aufs Ganze und versorgen die Zuschauer dadurch mit allerhand Gossip?

Wie "Love Island"-Kandidat Sebastian jetzt im Interview mit "InTouch-Online" verrät, könnte er sich vorstellen, dass es auch in der aktuellen "Love Island"-Staffel wieder übers Küssen hinausgeht. So berichtet Sebastian: "Das ist schwer zu sagen, da ich die anderen Kandidaten ja noch nicht kenne. Ich könnte mir aber vorstellen, dass die Frauen eher abgeneigter sind. Bei den Typen könnte ich mir das schon eher vorstellen. Da würde ich definitiv 'Ja' sagen." Ob es bereits dazu kam, ist nicht bekannt. Allerdings können wir gespannt sein, ob Sebastian mit seiner Einschätzung richtigliegt! Und wie weit würde er gehen?

Wie weit wird Sebastian gehen?: RTLII

Love Island Sebastian: So weit würde er gehen!

Obwohl Sebastian definitiv ein echter Frauenschwarm ist, würde er sich -im Vergleich zu seinen Mitstreitern- in sexueller Sicht eher zurückhalten. So erläutert er: "Da meine Oma und meine Mutter zu schauen werde ich schon probieren, mich zurückzuhalten (lacht). In der sexuellen Hinsicht ist da schon eine Grenze drin. Aber ich sage mal so: 'Man ist drei Wochen mit den anderen Kandidaten eingesperrt, dass lasse ich einfach mal alles auf mich zukommen. Das ist alles eine neue Erfahrung für mich. Ich muss einfach mal in der Situation gucken, wie das alles wird.' Tendenziell tendiere ich allerdings zu 'Nein', wenn es darum geht vor der Kamera Sex zu haben. Bei Küssen bin ich allerdings dabei (lacht). Ob sich Sebastian an diesen "Vorsatz" halten wird? Wer es genau wissen will, sollte heute Abend um 22:15 bei "Love Island" bei "RTLII" einschalten.