Love Island: Granate Aurolia sorgt für ersten Stress!

Denn die 23-Jährige durfte sich einen bereits vergebenen Islander aussuchen, mit dem sie ein Couple sein möchte. Aurelia stach sofort Henrik ins Auge. "Du bist mir echt krass aufgefallen", schwärmte die Hotelfachfrau von dem Studenten. "Du hast sowas in den Augen! Du schaust einen so krass an. Du hast auch ein ehrliches Lachen!"