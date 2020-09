"Love Island"-Henrik: Jetzt bricht sein Lügengerüst zusammen!

Im Gespräch mit Henrik später platzte ihr dann der Kragen. "Wann wolltest du es mir denn sagen? Was ist mit Ehrlichkeit? Wir haben da so oft drüber gesprochen. Ich stehe vor Aurelia und checke nicht, was ihr Scheißproblem ist, weil mir diese Info fehlt. Wann wolltest du es mir denn sagen? Zum Finale? Ich meine, das war im Fernsehen. Ich werde das sehen!", schimpfte sie. "Noch so ein Ding, dann ist Schicht im Schacht!"

Auch bei den Zuschauern kam Henriks Aktion überhaupt nicht gut an. Als Strafe setzten sie seine Herzdame Sandra auf die Abschussliste! "Wenn ich gehe, kommst du mit!", stellte sie klar. Doch am Ende mussten nicht sie, sondern Nathalia, Luca und Tobi die Villa verlassen.

Folge verpasst? HIER könnt ihr "Love Island" bei TVNOW streamen (*Affiliate Link).

