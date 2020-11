"Love Island"-Henrik: Enthüllt! Er ist mit "Köln 50667"-Star Paulina zusammen

Henrik Stoltenberg sorgte in den letzten Tagen für jede Menge Schlagzeilen! Bei "Love Island" funkte es mit Sandra Janina. Doch nur kurze Zeit später gab sie ihm via Instagram den Laufpass. "Nicht mal der größte Fuckboy dieser Welt hat mich so schlecht behandelt", schimpfte die Blondine. Die Vorwürfe konnte Henrik nicht auf sich sitzen lassen. Er veröffentlichte ein Video mit einigen Mädels, in dem sie Sandra nachäfften und veräppelten. Dabei war auch "Köln 50667"-Star Paulina Ljubas...