"Love Island"-Henrik: Offiziell bestätigt! DIESER TV-Star ist seine Neue

Henrik Stoltenberg sorgte in letzter Zeit für einige Schlagzeilen. Bei "Love Island" schoss er seine Couple-Partnerin Aurelia für Sandra ab. Die beiden verließen die Show gemeinsam. Doch kurz danach folgte ein bitterer Rosenkrieg. Nachdem sie via Instagram mit ihm Schluss machte, veröffentlichte er ein Video, in dem er und ein paar Frauen sich über Sandra lustig machten. "Das Problem war vor allem, dass sie mich eingeengt hat. Ich habe mich auf Dauer nicht wohlgefühlt", erzählt er jetzt im Interview mit der "BILD"-Zeitung. Doch all das ist mittlerweile Geschichte. Henrik ist frisch verliebt...