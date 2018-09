Love Island-Julia: Ehrliche Beichte nach ihrem Aus!

"Ich bin sehr traurig heute gehen zu müssen. Ich werde die Leute wirklich sehr vermissen.", sagte Julia kurz nach ihrem Auszug im Interview mit II. "Mit der Liebe hat es leider nicht funktioniert. Das ist auch völlig in Ordnung, dass ich heute gehe. Ich habe es mir schon gedacht."

Erste Worte nach dem Aus

Dabei hatte sich Julia vor ihrem Einzug so viel vorgenommen. "Der absolute Hammer wäre natürlich einen Partner zu finden, da ich schon längere Zeit Single bin", kündigte sie an. Doch daraus wurde nichts. Mit gleich vier Männern flirtete sie. Doch weder mit Yanik, Marcellino, Adnir noch mit Victor wollte der Funke überspringen. Trotzdem bereut sie die Teilnahme nicht. "Meine Zeit bei ' ' war lustig, aufregend und wunderschön", verriet sie. "Ich habe so viele tolle Leute kennengelernt." Doch mit einer Person in der Villa kam Julia gar nicht klar: Kosmetikerin Lisa. "Wenn ich die Chance bekommen würde mit einem Islander nochmal zu sprechen wäre das Lisa. Ich finde, dass sie nicht ganz aufrichtig ist.“

Love Island: Tränen-Drama auf der Liebesinsel!

Julia sieht Tracy und Marcellino als Sieger

Welchem Paar Julia jetzt die Daumen drückt? "Für mich ist das unangefochtene Traumpaar Tracy und Marcellino. Für den ein oder anderen wird das vielleicht erstmal komisch klingen, weil ich mit Marcellino auch ein Couple war. (...) Aber die beiden passen so gut zusammen." Ob "Tracyllino" wirklich als Sieger aus der Show gehen? Es bleibt spannend!

