"Love Island"-Julia: "Ich hatte tatsächlich noch nie eine richtige Beziehung"

"Prinzipiell würde ich es machen wie im real life: auf mein Herz und auf mein Bauchgefühl hören. Aber Sex in der Villa kommt für mich nicht in Frage" fügt Julia abschließend hinzu. Sollte es bei "Love Island" nicht mit den großen Gefühlen nicht klappen, würde sich Julia wieder auf das Dating fern ab der Fernsehkameras konzentrieren: "Love Island ist für mich das einzige Format, das für mich in Frage kommt. Anders als zum Beispiel beim Bachelor sind hier einfach mehrere Jungs und Mädels und die Wahrscheinlichkeit, dass jemand dabei ist, der mir gefällt und dem ich dann auch gefalle, ist doch deutlich größer. Und man hat auch einfach 24 / 7 Zeit, sich wirklich kennenzulernen und das ist nur bei diesem Format so." Ob Julia wohl ihren Traumprinzen finden wird? Wir können gespannt sein...