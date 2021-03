"Love Island"-Kathi kurz nach Einzug: Jaa, sie schwebt im Liebes-Glück

"Er darf nicht bestimmerisch sein. Eine Partnerschaft ist eine Gemeinschaft, es geht darum, gemeinsam an etwas zu arbeiten, an der Beziehung, an allem möglichen. Und ich finde, da gehören immer zwei Personen dazu und nicht nur eine, die immer sagt, wo es langgeht", fügt Kathi hinzu. Sollte sie bei "Love Island" fündig werden, muss ihr Auserwählter allerdings auch ein wenig Geduld mitbringen. Sex vor der Kamera kommt für sie nämlich nicht in Frage: "Ich glaube schon, dass man vor der Kamera Zärtlichkeiten austauschen wird. Küssen, kuscheln – aber weiter geht es bei mir dann nicht." Ob Kathi wohl fündig wird? Wir können gespannt sein...