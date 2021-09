"Love Island"-Kinan: Darum ging seine letzte Beziehung in die Brüche

Wie Kinan offenbart, sieht er sich dafür verantwortlich, dass seine Ex-Beziehung nicht mehr funktionierte. So mussten er und seine Verflossene eine Distanz von 4000km überwinden, um sich sehen zu können! Für das Paar alles andere als leicht! Kinan berichtet über die Gründe für das Liebes-Aus: "Ich bin daran schuld. Ich habe nicht zu schnell aufgegeben. Ich habe Sachen ein bisschen komplizierter gemacht. Normalerweise sagt man 'sie ist schuld' – aber nein, ich bin auch schuld. Fernbeziehung ist schwer. Weil, ich brauche jemanden, der immer an meiner Seite steht. Es ist immer schön, jemanden da zu haben." Wow! Ehrliche Worte, die einen intimen Einblick ins Kinans Vergangenheit geben! Und wie soll die Traumfrau des 24-Jährigen sein? "Wenn sie dumme Frage stellt, obwohl sie die Antwort weiß. Das finde ich ein bisschen komisch. Und wenn sie zu viel über sich redet – 'ich bin so' und solche Sachen die ganze Zeit, das mag ich gar nicht, das finde ich ein bisschen übertrieben." Ob Kinan bei "Love Island" fündig wird? Wir können gespannt sein...