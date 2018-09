Love Island: Liebes-Aus! Victor und Tracy haben sich getrennt

Zwischen Victor und Tracy ist es aus! In der gestrigen Folge eskalierte beim gemeinsamen Frühstück die Situation. "Ging es dir schlecht oder war irgendwas? Du warst richtig komisch. Wenn wir hier so sitzen und so tun, als wäre gar nichts gewesen, ist das einfach nicht echt", beschwerte sich Tracy. Doch Victor sah das Problem nicht ein. In Tränen aufgelöst sprang sie auf - und verließ den Tisch.

Er versucht die Situation zu klären. "Ich finde es übertrieben, was du manchmal machst. Ich war gestern nicht gut drauf. Ich hätte das sagen können, aber ich wollte einfach nicht", sagte er. "Ich bin mir nicht sicher, ob du es ehrlich meinst." Später im Sprechzimmer ging er sogar noch einen Schritt weiter: "Ich glaube, dass Tracy und ich kein Kommunikationsproblem, sondern ein Gefühlsproblem haben. Das Feuer brennt gar nicht mehr." Am Abend zogen sie dann den endgültigen Schlussstrich: "Ich denke, dass es einfach nicht passt", brachte Tracy die Situation auf den Punkt.

Liebes-Chaos im Paradies

Doch auch bei den anderen Paaren kriselte es. Besonders bei dem einstigen Traumpaar Natascha und Tobias. Nach der gemeinsamen Nacht im Liebesnest, gab's nur noch Zoff. Im Gespräch mit Neuzugang Jessica gab Tobi dann sogar zu: "Natürlich kann man mich noch haben. Wir sind jetzt gerade mal ein paar Tage zusammen, da kann man jetzt noch nicht sagen, dass das jetzt die Frau fürs Leben ist." Eine romantische Liebeserklärung klingt definitiv anders! Ist damit auch das Aus bei Tobi und Natascha besiegelt?

Zwei Frauen sind wieder solo

Bei der Entscheidung wurde gleich zwei Frauen von den beiden neuen Bewohnerinnen der Mann ausgespannt. Jessica schnappte sich Sebastian, Janina wählte Yanik. Damit sind Finnja und Lisa wieder Single. Eine der beiden Damen muss die Villa verlassen. Wer? Das wird sich heute Abend um 20:15 Uhr bei II zeigen...