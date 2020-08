"Love Island"-Luca: Intime Sex-Beichte!

"Sie sollte auf keinen Fall zickig sein", erklärt Luca über seine zukünftige Herzdame! Außerdem scheint Luca nicht der Fernbeziehungs-Typ zu sein. So enthüllt er über seine Ex-Freundin: "Meine erste große Liebe, habe ich kennengelernt, als ich im Ausland war. Zwischen uns bahnte sich etwas an, aber dann hat sie sich entschieden, als Tänzerin mit einer großen Band auf Tournee zu gehen. Sie hat diesen Weg gewählt, war dann 1,5 Jahre unterwegs und so ist es dann in die Brüche gegangen." Ob der 24-Jährige bei "Love Island" wohl mehr Glück mit der Liebe hat? Wir können gespannt sein...