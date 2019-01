Letzten suchte Marcellino bei " " nach der großen Liebe. Und wurde fündig! Kurz nach der Show war mit seiner Auserwählten Tracy Candela jedoch schon wieder Schluss. "Ich muss euch mitteilen, dass das mit mir und Tracy leider nicht funktioniert hat und sich meine Gefühle einfach nicht so entwickelt haben, wie ich es mir erhofft hatte und so wie Tracy das auch verdient hätte", verkündete er auf seinem -Account. Turtelt der 25-Jährige jetzt etwa mit der nächsten -Schönheit?

Sind Marcellino Kremers und Gerda Lewis ein Paar?

Die Fans vermuten, dass seine neue Freundin niemand Geringeres als "GNTM"-Kandidatin Gerda Lewis ist. Fakt ist: Die beiden waren zur gleichen Zeit in London. Gerda postete während ein verdächtiges Foto, auf dem sie die Hand eines Mannes, der die gleiche Uhr wie Marcellino trägt, hält. "Wer ist die Frau mit der du in London bist?", hakte ein Fan auf Marcellinos Account nach. Ein anderer Fan ist sich hingegen sicher: "Es ist Gerda". Das konnte das Model natürlich nicht so stehen lassen. "Da ist ja jemand gut informiert", antwortete sie dem Follower. Wenn das mal nicht eindeutig ist!

Love Island-Tracy: Trauriges Statement nach der Trennung von Marcellino

Gerda hatte eine Affäre mit Philipp Stehler

Marcelino wäre nicht der einzige Promi-Mann, den sich Gerda geangelt hat. Erst kürzlich sorgte sie mit ihrer Affäre mit "Bachelor in Paradise"-Kandidat Philipp Stehler für Schlagzeilen. Der befand sich nur dummerweise zu dem Zeitpunkt noch in einer Beziehung mit Pamela Gil Mata. "Natürlich hätte ich nie etwas mit Phillip angefangen, wenn er vergeben wäre, aber er hat das immer so dargestellt, als wäre das zwischen ihm und Pam nur beruflich und nur für die Öffentlichkeit und privat zwischen den beiden gar nichts läuft", verteidigte sie sich via Instagram. Doch die Fans beschimpften sie trotzdem. Lässt sich nur hoffen, dass es mit Marcellino besser läuft...