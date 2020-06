"Love Island"-Star Melissa Damilia: Schock-Enthüllung! Sie wurde ausgeraubt!

Alles ist weg!

„Ich bin gerade zum Auto gelaufen: Alles fehlt!“, berichtet sie schluchzend in ihrer Instagram-Story. „Ich bin einfach so schockiert, so beschämt. Diese Menschheit… Nee“.

Die Diebe haben nicht nur das Spezialfutter ihres herzkranken Hundes geklaut, sondern auch ihre teuerste Tasche. Zwar alarmierte Melissa die Polizei, doch die nahm ihr direkt jede Hoffnung und erklärte, dass man da wahrscheinlich nichts machen könne.

„Es war mir eine Lehre. Ich werde nichts mehr im Auto lassen“, erklärt die 24-Jährige geknickt. Auweia…

