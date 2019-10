"Love Island"-Melissa: Jubel-News! Sie macht es endlich offiziell

Langsam scheint Melissa sich an das Leben im Rampenlicht zu gewöhnen. Während die „Love Island“-Kandidatin zu Beginn noch ziemlich schüchtern war, hat sie den -Dreh mittlerweile raus. Und das macht sich bezahlt: Mittlerweile hat die dunkelhaarige Schönheit über 400.000 Follower!

Melissa bedankt sich bei den Fans

Ein großer Grund zur Freude für Melissa! Deshalb möchte sie es sich auch nicht nehmen lassen, mit ihren Fans zu feiern. Zu einem süßen Schnappschuss von sich und ihrem Hund schreibt sie:

„Meine Lieben, wenn auch etwas verspätet, möchte ich mich jetzt noch einmal bei allen bedanken, die mich so wahnsinnig toll in letzter Zeit begleitet haben. Familie, Freunde und meine wahnsinnig wunderschöne Community. Für eure warmherzigen Reaktionen und Nachrichten. Danke an diejenigen, die mit mir gelacht und geweint haben. Ihr macht meine kleine Welt so viel wertvoller! Danke für über 400k. Ich wünsche euch nur das Beste!“

Die emotionale Nachricht scheint bei ihren Fans richtig gut anzukommen. Sie überhäufen die 24-Jährige mit süßen Herz-Emojis und Glückwünschen. Hach!

