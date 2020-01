"Love Island"-Melissa: Sie war wieder beim Beauty-Doc!

Bei „ “ verdrehte Melissa vielen -Zuschauern den Kopf. Unter ihnen war auch ! Kein Wunder: Die dunkelhaarige Schönheit kann sich wirklich sehen lassen. Doch ist an ihr wirklich alles echt?

"Love Island"-Melissa: Haar-Hammer! Sie hat jetzt einen Pony

Melissa war beim Beauty-Doc

In ihrer -Story verriet Melissa schon vor einiger Zeit, dass sie optisch nicht mehr ganz natürlich unterwegs ist. „Zu 100 Prozent nicht. Ich glaube wir haben alle bei ‚Love Island' gesehen, was an mir gemacht ist“, erklärte das TV-Sternchen und spielte damit wahrscheinlich auf die großen Brüste an, die im Bikini deutlich zu sehen waren.

Nun war Melissa erneut beim -Doc, um sich verschönern zu lassen. Aufmerksamen Fans fiel sofort auf, dass ihr Mund plötzlich total angeschwollen wirkt. Sie gesteht: „Ich habe meine Lippen unterspritzen lassen und ich mache das schon länger. (…) Wie einigen von euch vielleicht schon aufgefallen ist, ist mein Mund nicht symmetrisch ist.“

Deshalb geht sie ab und zu zum Beauty-Doc, um sich einen hübschen Schmollmund zaubern zu lassen…

Auch diese haben sich unters Messer gelegt: