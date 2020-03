"Love Island"-Melissa: Liebes-Aus mit Freund Richard!

Reddit this

" "-Kandidatin Melissa hatte bisher einfach kein Glück mit den Männern. In der Dating-Show lernte sie Danilo kennen, doch der wollte sich einfach nicht festlegen. Danach datete Melissa . Doch auch das war schnell wieder Geschichte. Silvester letzten Jahres überraschte Melissa dann mit der Nachricht, dass sie ihr Herz endlich verschenkt hat - an " "-Darsteller Richard Heinze. Jetzt der nächste Schock!

Das war der Trennungsgrund

Melissa und Richard sind kein Paar mehr. "Wir sind leider zwei sehr verschiedene Menschen. Das hat sich in kurzer Zeit sehr stark offenbart, Wir sind schnell aneinander geraten, hatten Differenzen. Die ganze Grundstruktur der Beziehung war einfach nicht so gefestigt", erklärt Richard in seinen neuen Yotube-Video.

"Love Island"-Melissa: Sie war wieder beim Beauty-Doc!

Richard schwärmt trotzdem von Ex Melissa

Böses Blut herrscht zwischen den beiden aber nicht. "Wir hatten eine sehr schöne Zeit zusammen. Melissa ist wirklich eine tolle Frau. Ich bin mega froh, dass ich sie an meiner Seite hatte und kennenlernen durfte. Ich würde nie etwas Schlechtes über sie sagen." Und was sagt Melissa zu der Trennung? Bisher meldete sie sich noch nicht zu Wort...

