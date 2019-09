"Love Island"- Mischa: Böser Sex-Unfall!

Hoppla! Das war so sicherlich nicht geplant! Heute Abend ist Mischa wieder bei "Love Island" zu sehen, wie er in Sachen Flirten alles gibt. Doch vorab nun eine pikante Enthüllung von dem Muskelprotz...

Momentan ist Mischa bei " " dabei zu sehen, wie er um die Gunst seiner Herz-Dame Ricarda buhlt. Das Mischa dabei nichts anbrennen lässt, war schon von der ersten "Love Island"-Minute an deutlich. Wie sehr der Muskelmann jedoch wirklich aufs Ganze geht, berichtet er nun in einer intimen Beichte...

Jenny Frankhauser: Fiese Klatsche gegen "Love Island"-Mischa

"Love Island"- Mischa hatte Sexunfall

Wie Mischa nun im Interview mit "Intouch Online" beichtet, kam es zwischen ihm und seiner Ex in der Vergangenheit zu einem heißen Intermezzo, der anderen Art. So erklärt er über einen gemeinsamen Liebes-Akt: "Ich hatte mit einer Ex-Freundin Sex in ihrem Bett. Ich habe dann natürlich auch meine Muskeln eingesetzt und der Lattenrost ist zusammengekracht. Wir lagen dann zusammen auf dem Boden und fanden es super lustig." Immerhin konnten die beiden die Situation mit Humor nehmen. Doch würde Mischa auch so bei "Love Island" in die Vollen gehen?

Mischa über "Love Island"- Sex

Schon im letzten Jahr kamen die "Love Island"- Zuschauer in den "Genuss", einen Liebes-Akt zwischen Jessica und Sebastian live mitzuerleben. Mischa könnte nun mit seiner Auserwählten in die Fußstapfen der beiden treten. So erklärt er zum Thema "Love Island"- Sex: "Ich sag immer: Sag niemals nie. Wo die Liebe hinfällt, kennt man auch keine Grenzen. Wenn man Gefühle hat und es dazu kommt, sollte man offen sein." Ob Mischa wohl auch das Insel-Bett zum Brechen bringt? Wir können gespannt sein...

Bei Love Island geht es heiß her...

