"Love Island": Streit um TV-Job - Wer wird neuer Moderator?

Nicht zuletzt wegen der schlechten Kritik wurde Cathy Hummels in der aktuellen Staffel von "Love Island" durch Ex-Bachelorette Melissa Damilia ersetzt. Und die könnte jetzt auf eine Beförderung als Haupt-Moderatorin hoffen! „Mit ‚Love Island‘ hat alles angefangen. Ich liebe das Format“, schwärmte Melissa bereits. Doch es gibt noch einen dritten heißen Anwärter auf die Nachfolge: Pietro Lombardi! Der Sänger ist riesengroßer „Love Island“-Fan, kommentierte zuletzt die Staffel in seinem eigenen Livetalk auf Instagram und konnte damit schon fast so viele Zuschauer gewinnen wie die TV-Show selbst! „Die Leute lieben das! Die vermissen es sogar richtig, wenn ich mal an einem Tag nicht konnte“, freute Pietro sich. Eine Info, die sicher auch die TV-Bosse von RTLzwei erfreut…

