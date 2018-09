Es darf wieder geflirtet werden! Ab heute Abend suchen elf liebeshungrige Singles bei " " nach der ganz großen Liebe. Im Gegensatz zu den Kandidaten hat Moderatorin ihr privates Glück bereits gefunden. Vor kurzem feierte sie mit Sänger ihren 13. Hochzeitstag. Im Interview mit "Intouch Online" lüftet sie jetzt das Geheimnis ihrer Beziehung...

Love Island: Die wahren Jobs der Kandidaten

"Wir lachen unglaublich viel miteinander"

"Wir respektieren uns sehr und geben uns viel Freiraum, damit wir auch als Einzelperson wahrgenommen werden. Aber das Wichtigste ist Spaß. Wir lachen unglaublich viel miteinander", erzählt sie uns. Wie sie ihren Traummann kennengelernt hat? "Ich war bei einem Charity-Event und Giovanni hatte dort einen Auftritt mit Bro'Sis. Auf der Aftershow-Party tanzte mich die ganze Zeit ein nerviger Typ an. Auf einmal kam Giovanni und fragte: 'Soll ich dir helfen?' Danach haben wir vier Stunden miteinander getanzt und Nummern ausgetauscht."

Kommt bald Baby Nummer 3?

Heute sind Jana Ina und Giovanni Eltern von zwei Kindern. Weiterer Nachwuchs ist momentan aber kein Thema: "Unsere Kinder sind mittlerweile in einem Alter, in dem sie viel selbstständiger werden. Man kann mit ihnen überall hinfliegen und schon ganz anders reden. Das ist ein neues Kapitel. Wir fühlen uns gerade komplett. Wir haben momentan nicht das Bedürfnis, dass noch ein Baby dazu kommen muss. Aber man weiß ja nie, was passiert…"

Jana Ina Zarrella: Ihre neue Frisur bringt die Fans um den Verstand

Die zweite Staffel von "Love Island" steht in den Startlöchern

Jetzt müssen Jana Inas Kids aber erstmal auf Mama verzichten. Ab heute Abend steht sie für die neue Staffel von "Love Island" vor der Kamera. "Die erste Staffel ging schon richtig ab. Bei ‚Love Island‘ kann man tatsächlich die große Liebe finden. Zwei Paare sind noch zusammen. Genauso soll es in der zweiten Staffel weitergehen. Wir sind wieder in der gleichen Villa – und haben neue Islander, die wirklich gut aussehen. So viel kann ich schon mal verraten…“, kündigt sie an.

Ob es auch dieses Jahr wieder zwischen den Kandidaten funkt?

Die zweite Staffel von „Love Island“ läuft ab Montag, den 10. September, um 20:15 Uhr bei II, danach dienstags bis sonntags um 22:15 Uhr.