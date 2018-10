Alles fing so romantisch an! Marcellino und Tracy lernten sich bei "Love Island" kennen - und lieben. Im großen Finale machte er ihr sogar eine filmreife Liebeserklärung. Doch drei Wochen danach waren die Schmetterlinge im Bauch schon wieder verflogen….

Marcellinos Gefühle reichten nicht aus

"Ich habe etwas auf dem Herzen, was ich euch gerne mitteilen möchte. Ihr habt mich alle als ehrlichen Menschen kennengelernt und dieser ehrliche Mensch möchte ich auch gegenüber euch bleiben", verkündete Marcellino Sonntagabend auf seinem -Account. "Deshalb muss ich euch mitteilen, dass es mit Tracy und mir nicht funktioniert hat, da sich meine Gefühle nicht so weiterentwickelt haben, wie ich es mir erhofft habe und wie Tracy es auch verdient hätte."

"Love Island"-Trennung: Liebes-Aus bei Marcellino & Tracy

So geht es Tracy und Marcellino nach dem Liebes-Aus

Doch so richtig traurig scheint der 25-Jährige über die Trennung nicht zu sein. Am Wochenende postete er jede Menge Clips von einer wilden Partynacht mit seinen " "-Freunden Victor und Tobi. Und Tracy? Die hat sich rargemacht. Sie meldete sich das letzte Mal am Samstagabend auf ihrem Instagram-Account zu Wort. "Ich bin noch immer sehr stark erkältet und liege mit Fieber im Bett. Ich trinke weiterhin fleißig Tee und hoffe, dass ich mich schnellstmöglich wieder bei euch melden kann." Untermalt wurde der Post mit dem Herzschmerz-Song "Duele el Corazón" von Enrique Iglesias. Scheint so, als wenn Tracy an der Trennung noch ganz schön zu knabbern hat...