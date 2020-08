"Love Island"-Pia: Jetzt packt sie über ihren Ex-Freund aus!

"Mit meinem Ex-Freund ging es auseinander, weil wir uns so ein bisschen auseinandergelebt haben. Wir haben auch zusammengewohnt und es hat sich am Ende mehr in eine Freundschaft entwickelt. Da hat auf jeden Fall irgendwas gefehlt. Es war einfach nichts mehr", erklärt Pia nun vor dem neuen Staffel-Star von "Love Island". Vor allem Treue ist Pia enorm wichtig."Unehrlichkeit und die Eigenschaft, überall mal 'rumzugraben'", ist für Pia ein absolutes "No Go". Doch was muss ein Mann mitringen, damit er das Herz von Pia erobern kann?