Alle -Fans kommen seit dem gestrigen Staffel-Start wieder voll auf ihre Kosten. In den kommenden Wochen wird wieder geflirtet was das Zeug hält. Die ersten Kandidaten hatte dabei schon gestern Abend die Möglichkeit, um sich ihren Traumpartner auszusuchen. Doch das Liebes-Blatt könnte sich schon heute wieder wenden. Vor allem für Kandidat Yanik könnte es eine echte "Zitterpartie" werden...

Love Island Sebastian: Darum ist Julia seine erste Wahl

Da Kandidat Sebastian zum Love Island Staffel-Start gestern Abend noch leer ausging, hat er heute die Möglichkeit, einem Kandidaten seine Auserwählte eiskalt auszuspannen. Vor allem Yanik sollte sich dabei auf eine Flirt-Offensive von Sebastian gefasst machen. Der Grund: Während Yanik und Julia gestern Abend noch als Traum-Date hervorgingen, könnte Julia heute dem Charme von Sebastian erliegen. Wie dieser nämlich verriet, ist eine Frau wie Julia genau sein Typ. So erklärt er im Interview mit "InTouch-Online": "Vom Aussehen mag ich schwarzhaarige Frauen mit längeren Haaren, gebräunter Haut, markkanten Gesichtszügen und hellen Augen ganz gerne. Schöne Wangenknochen und schöne Lippen gefallen mir besonders gut. Vom Körper her bevorzuge ich sportlich, aber bloß nicht von den Muskeln das Äquivalent zu mir (lacht). Allerdings würde ich mich vom Typ her auch von dem Charakter leiten lassen. Der ist für mich höher gewichtet. Ich mag es, wenn die Frau sarkastisch ist und Ironie hat. Ich möchte aber auch mit ihr tiefgründige Gespräche führen können." Oh, oh! Armer Yanik! Doch glaubt Sebastian auch in die große Liebe nach Love Island?

Love Island-Sebastian: Glaubt er an eine Liebe nach Love Island?

Obwohl Love Island hauptsächlich für einen hohen Flirt- und Spaß-Faktor bekannt ist, könnte sich Sebastian auch eine Liebe nach Love Island gut vorstellen. So entgegnet er auch die Frage, ob für ihn eine Liebe bei Love Island Potenzial hat: "Ja, wenn es charakterlich und äußerlich passt, sehr gerne!" Definitiv ehrliche Worte. Ob es bei Sebastian auf der Liebes-Insel funken wird? Wir können gespannt sein. Wer die Liebes-Suche mitverfolgen möchte, sollte dafür heute Abend um 22:15 bei "RTLII" einschalten...