Love Island Sebastian: Überraschende Beziehungsbeichte

Es wird wieder geflirtet, was das Zeug hält! Auch "Granate" Sebastian ist momentan dabei zu beobachten, wie der die Frau fürs Leben finden möchte. Doch nun die Überraschung. In einer unerwarteten Beichte lässt er nun die "Beziehungs-Bombe" platzen...

In den letzten Folgen konnte bereits beobachtet werden, wie sich Sebastian und seine Auserwählte Finnja probierten näher zu kommen. Vor allem aber Sebastians Vergangenheits-Beichte sorgte bei den Love-Island-Fans für jede Menge Aufsehen. Doch damit nicht genug. In einem unerwarteten Statement packt Sebastian nun über seine Ex-Beziehung aus...

Love Island Sebastian: Wie lange ist er schon Single?

Obwohl Sebastian ein echter Hingucker ist, verriet er bereits, dass es ihm in der Vergangenheit nicht immer leicht fiel, eine Frau kennenzulernen. Der Grund: Sebastian war früher deutlich dicker und wurde somit des Öfteren ein Opfer von fiesen Mobbing-Attacken. Wie furchtbar! Mit der Liebe hat es dann aber doch geklappt. So verrät Sebastian im Interview mit "inTouch-Online" auf die Frage, wie lange er schon Single ist: "Seit anderthalb Jahren." Welch Überraschung! Und wird seine Ex das -Spektakel wohl mitverfolgen?

Love Island Sebastian: Kontakt mit der Ex?

Wie Sebastian weiter verrät, glaubt er nicht, dass seine Ex-Freundin Love Island einschalten wird. So fällt seine Antwort auf die Frage auch eher nüchtern aus. Sebastian ist der Meinung: "Ich glaube eher nicht." Ob Sebastian auf der Liebes-Insel die große Liebe finden wird? Wir können gespannt sein...