‚Love Island’-Sensation: Jetzt sind Elena und Mike ein Paar!

Als erstes zu der Frage ob Elena und ich zusammen sind, ja sind wir! Wie es dazu gekommen ist? Wir haben uns in der Villa schon sehr gut verstanden und ich wollte aber nicht zwischen funken bei Jan und ihr. Hab sie erstmal gelassen. Als wir dann raus kamen und sie Schluss hatten, haben Elena und ich weiter hin Kontakt gehabt. Letztes Wochenende haben wir uns auf einer Party gesehen und haben ein paar Tage Zeit zusammen verbracht. Es hat gefunkt!! Wir haben uns geküsst und gemerkt das es passt. So ist es passiert. An alle die uns haten, ihr steckt nicht in unserer Haut. Wir wissen für uns das es so richtig ist. Ich bin glücklich!!!