Love Island: So reagieren Marcellino & Tracy nach dem Sieg!

Das Gewinner-Paar kann ihr Glück noch immer nicht fassen. "Es fühlt sich unbeschreiblich schön an! Wir müssen das Ganze erst einmal realisieren und verarbeiten, weil einfach so viel passiert ist. Es wurde gegen Ende hin immer schöner und schöner", sagt Tracy in einem Interview mit II.

Und auch Marcellino zeigt sich total glücklich: "Ja, ich muss das auch erst einmal richtig realisieren. Wenn man dann irgendwann in Ruhe auf der Couch sitzt und alles Revue passieren lässt, wird bestimmt die eine oder andere Träne fließen."

So geht es für das Paar nach "Love Island" weiter

Das Paar hat auch verraten, wie es jetzt nach " " weitergeht: "Wir wohnen ja leider sehr weit auseinander, aber man muss sich auf jeden Fall arrangieren. Wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg! Jetzt kommt ja sowieso erst mal eine ganz neue Phase auf uns zu, weil wir uns zum ersten Mal ohne Kameras und außerhalb der Villa kennenlernen", verrät Marcellino. Tracy: "Genau, die Reise geht jetzt erst richtig los. Was jetzt kommt, kann eigentlich nur noch schöner und besser werden als alles Bisherige."