Love Island-Stephanie Schmitz: Die Haare sind ab!

Eigentlich kennen wir Stephanie Schmitz nur mit langer, blonder Wallemähne. Doch jetzt hat die 24-Jährige zur Schere gegriffen! Auf präsentiert sie stolz ihren neuen Look. Die Haare sind ein ganzes Stück kürzer - und auch der dunkle Ansatz ist weg. "Ich bin wieder schön. Mal ehrlich, ich finde diese Frisur einfach so geil. Jeder Zentimeter, den ich abgegeben habe, hat sich gelohnt", freut sie sich. Auch ihre Fans sind von der neuen Frisur begeistert. "Mega deine Haare. Lass sie so kurz", "Du siehst toll aus! Die Frisur steht dir so gut" und "Du bist so wunderschön", lauten die Lobeshymnen.

Neues Styling für die Hochzeit

Ob sich die Blondine etwa schon mal für ihre Hochzeit hübsch gemacht hat? Schließlich ist sie mit Julian Evangelos seit Januar verlobt. "Nun bin ich offiziell die glücklichste Frau der Welt", schwärmte sie kurz nachdem Julian um ihre Hand anhielt. Die beiden lernten sich vor einem Jahr bei " " kennen - und lieben. Im stellten sie ihre Paar-Qualitäten im "Sommerhaus der Stars" unter Bewies, belegten den fünften Platz.