Love Island Tracy & Marcellino: "Wir haben schon gewonnen!"

Reddit this

Heute Abend ist es so weit! Love Island geht zum großen Finale in die letzte Liebes-Runde! Mit dabei: Tracy Candela und Marcellino Kremers. Ob sich die beiden den ersten Platz ergattern können, ist noch nicht bekannt - oder etwa doch?

In den vergangenen Tagen konnten alle -Fans immer wieder aufs Neue beobachten, wie glücklich Tracy und Marcellino miteinander sind. Kein Wunder somit, dass sie auch heute Abend im großen Love Island-Finale zu sehen sind und mit den anderen Pärchen für die 50.000 Euro Siegprämie "in den Kampf ziehen". Doch nun die Überraschung, wie Marcellino nun berichtet, sieht er sich schon jetzt als Sieger...

Love Island-Jessica und Sebastian: Ehrliche Beichte nach ihrem Rauswurf

Tracy und Marcellino: Love Island-Sieger?

Wie Marcellino nun verrät, geht er schon jetzt als Love Island-Sieger aus der aktuellen Staffel. Zumindest was das Thema Liebe anbelangt. So erläutert er: "Egal was kommt, wir haben schon gewonnen." Welch süßen Worte! Ein Glück, dass seine Tracy genauso empfindet...

Tracy und Marcellino schweben auf Wolke sieben

"Ich habe eigentlich hier meinen Traummann gefunden. Ich bin sehr, sehr glücklich. Es fühlt sich einfach richtig und wunderschön an", fügt Tracy hinzu und zeigt damit, dass auch bei ihr alle Zeichen auf Liebe stehen. Ob die beiden sich bei so viel Romantik heute Abend den ersten Platz erkämpfen werden? Wir können gespannt sein...