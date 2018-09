Love Island: Tränen-Drama auf der Liebesinsel!

So emotional war es auf der Liebesinsel noch nie. Nach einem lustigen Spiel erwartete die Kandidaten eine Überraschung: Flaschenpost von zu Hause. Als die Islander nacheinander ihre Briefe laut vorlasen, flossen bei (fast) allen die Tränen. "Das ist Hardcore", brachte Marcellino die Situation auf den Punkt. "Es war eine richtig schöne Überraschung mit den Briefen.", meinte Lisa.

Die Islander ließen ihren Gefühlen freien Lauf

Selbst die harten Kerle zeigten ihre verletzliche Seite. Besonders Tobi schluchzte bei der Nachricht von seinem Kumpel. "Das ist so emotional, dass man das gar nicht in Worte fassen kann. Es kommt einfach alles hoch", erklärte er im Sprechzimmer. "Ich war halt noch nie so lange von zu Hause weg. Familie und Freunde bedeuten mir alles." Auch Tracy und Marcellino freuten sich, als sie in ihrem Brief erfuhren, dass ihre Eltern ihnen den Segen geben. Sie haben sogar bereits Kontakt miteinander aufgenommen.

Love Island: Alkohol-Eklat!

Nur einem ließen die emotionalen Botschaften anscheinend kalt: "Hulk" Sebastian. Ob es an dem Seitenhieb von Jessicas Familie lag? Die sind mit der Wahl ihrer Tochter gar nicht einverstanden: "Wir haben das Gefühl, dass Sebastian nicht gut genug für dich ist und denken, dass er das nicht ernst meint. Bestimmt findest du unter den Männern einen Besseren. Zum Beispiel einen blonden Surferboy." Und Sebastian? Der lächelte die Klatsche einfach weg.

Wer muss "Love Island" verlassen?

Bei der Paarungszeremonie wurde nochmal ordentlich durchgemischt. Yanik wählte Lisa, Marcellino entschied sich für seine Tracy. Sebastian blieb bei Jessica und Victor suchte sich Neuzugang Joana aus. Doch die größte Überraschung des Abends: Tobi wählte nicht Natascha, sondern ihre Erzfeindin Janina. Damit stehen Natascha und Julia auf der Abschussliste. Jetzt liegt es an Neuzugang Babak. Für welche Frau wird er sich entscheiden? Heute Abend um 22:15 Uhr bei II gibt's die Antwort!